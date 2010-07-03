В Киргизии возбуждено уголовное дело против жены Атамбаева

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В Киргизии возбуждено уголовное дело в отношении жены бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", – заявила Атамбаева, уточнив, что дело завели на основании показаний арестованного по обвинению в коррупции бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Манаса Арабаева.

Арабаев заявил, что жена экс-президента вмешивалась в судебный процесс по делу стройкомпании международной горнорудной организации "Синхуа".

"Я знала, что политика – грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", – добавила Атамбаева.

13 августа Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По событиям 7–8 августа в селе Кой-Таш и в Бишкеке расследуются уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК Киргизии. Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Первую попытку штурма резиденции экс-лидера предприняли 7 августа. У дома собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства – светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Атамбаев признался, что стрелял по атакующим его дом бойцам спецназа. Один из бойцов погиб, пострадали 136 человек.

Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Чтобы начать уголовное преследование, парламент лишил его иммунитета, который полагается всем бывшим президентам страны. Адвокаты собираются обратиться в Гаагский арбитраж, чтобы освободить своего подопечного.

