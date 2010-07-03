Адвокаты Атамбаева планируют обратиться в Гаагский арбитраж

Адвокаты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева планируют обратиться в Гаагский арбитраж, чтобы освободить политика.

"Сейчас мы стараемся решить вопрос своими усилиями, через внутреннее законодательство. К сожалению, я не могу положительно ответить на ваш вопрос о беспристрастности нашего суда, я видел, какое воздействие оказывалось на граждан. Поэтому не исключено, что мы обратимся в международные суды для решения возникшего конфликта", – цитирует газета "Известия" адвоката политика Сергея Слесарева.

Ранее сообщалось, что экс-президент Киргизии арестован по решению суда. Атамбаев будет заключен в СИЗО до 26 августа.

Первая попытка штурма резиденции Атамбаева была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали. В итоге Атамбаева задержали в ходе повторного штурма.

Официальные власти Киргизии обвиняют Атамбаева в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Чтобы начать уголовное преследование, парламенту пришлось лишить Атамбаева иммунитета, который полагается всем бывшим президентам Киргизии.

В МИД РФ заявили, что события в Киргизии – это внутреннее дело страны, более глубокая оценка будет дана российской стороной позднее. В Москве не располагают сведениями, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну. Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме.

Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента Киргизии. 30 октября 2011 года был избран президентом. Официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост до осени 2017 года. В дальнейшем он не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

