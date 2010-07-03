Экс-главу администрации президента Киргизии Ниязова поместили в СИЗО

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Первомайский районный суд Бишкека поместил в СИЗО экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова до 8 октября. Об этом сообщает ТАСС.

"Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников", – говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда. Атамбаев будет заключен в СИЗО до 26 августа.

Первая попытка штурма резиденции Атамбаева была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали. В итоге Атамбаева задержали в ходе повторного штурма.

Официальные власти Киргизии обвиняют Атамбаева в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Чтобы начать уголовное преследование, парламенту пришлось лишить Атамбаева иммунитета, который полагается всем бывшим президентам Киргизии.

В МИД РФ заявили, что события в Киргизии – это внутреннее дело страны, более глубокая оценка будет дана российской стороной позднее. В Москве не располагают сведениями, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну. Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме.

