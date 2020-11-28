В Тбилиси заявили, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией зависит от Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией зависит от политической воли Москвы, считает спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.
Он напомнил, что авиасообщение между странами прервали по решению российской стороны.
"Если у России будет политическая воля, восстановление рейсов возможно, никакой русофобии в отношении российских туристов в Грузии не было", – цитирует его "Интерфакс".
Ранее в МИД РФ сообщили, что условием возобновления авиасообщения между двумя государствами является прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для российских граждан.
С 8 июля прошлого года Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в нерусофобское русло.
Инициативы связаны с антироссийскими акциями, которые прошли в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
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