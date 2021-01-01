В Грузии рассказали об обиде на Россию

18:20
Фото: ТАСС/Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила заявления ряда политиков, стремящихся сформировать негативный образ РФ в глазах избирателей. Об этом сообщает "Коммерсант".
"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный", – сказала она.
Бурджанадзе отметила, что в настоящее время власть стремится придерживаться курса команды Михаила Саакашвили, для которой сотрудничество с Россией было равносильно предательству.
Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня 2019 года. Тогда в Тбилиси вспыхнули акции протеста. Поводом послужил инцидент во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российский делегат Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента.
Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Из-за небезопасной обстановки Россия прекратила авиасообщение с Грузией. Российские депутаты предложили ввести санкции, однако Владимир Путин не поддержал эту инициативу.
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