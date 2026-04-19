01:57

Безопасность

Мошенники запустили схему продажи авиа- и ж/д билетов по фальшивым специальным ценам

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В преддверии сезона майских праздников и летних отпусков мошенники начали массовую рассылку писем от имени крупных авиаперевозчиков и РЖД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

В письмах гражданам предлагают выкупить билеты по специальному тарифу либо в срочном порядке подтвердить бронирование под угрозой аннуляции мест. Для совершения операции получателя письма перенаправляют на фишинговую ссылку, ведущую на сайт-клон официального ресурса перевозчика.

Основной удар злоумышленников направлен на россиян, планирующих отпуск в ближайшие месяцы, особенно на семьи с детьми. В "Мошеловке" пояснили, что схема наиболее актуальна именно в апреле, поскольку на этот период традиционно приходится пик продаж билетов на праздничные даты.

В связи с участившимися случаями обмана эксперты рекомендуют гражданам приобретать проездные документы исключительно через официальные сайты транспортных компаний или проверенные мобильные приложения.

Специалисты настаивают на необходимости игнорировать гиперссылки в подозрительных электронных письмах.

Ранее замглавы проекта Народного фронта "За права заемщиков" Алла Храпунова рассказала, что мошенники начали использовать новую схему обмана с поддельными домовыми чатами в Telegram, которые создаются якобы от имени управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. По ее данным, с 13 апреля было зафиксировано несколько сотен подобных случаев в разных регионах страны.

