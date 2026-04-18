18 апреля, 08:55

Мошенники начали обманывать жертв через поддельные домовые чаты в Telegram

Мошенники начали использовать новую схему обмана с поддельными домовыми чатами в Telegram, создаваемыми от имени управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Об этом рассказала замглавы проекта Народного фронта "За права заемщиков" Алла Храпунова в беседе с ТАСС.

По ее словам, с 13 апреля платформа Народного фронта "Мошеловка" зарегистрировала несколько сотен подобных случаев в разных регионах страны. В основном схема направлена на собственников нескольких квартир в многоквартирных домах либо тех, кто владеет просторными жилплощадями.

Аферисты добавляют жертву в чат с названием, которое связано с адресом дома или с какой-либо актуальной проблемой, требующей немедленного решения. Чтобы придать видимость легитимности, злоумышленники используют названия и аватарки, похожие на официальные символы организаций. Администратора они подписывают как "председатель", "старший по дому" или наименованием ресурсоснабжающей компании.

Также в чате публикуют списки жильцов, иногда с датами рождения, и подключают ботов, которые выдают себя за соседей для создания иллюзии реального обсуждения.

Легенды, которые используют мошенники, по наблюдениям Храпуновой, могут быть разнообразными. Например, они говорят о перерасчете коммунальных платежей, замене замков, оцифровке списков жильцов, актуализации контактов для обеспечения безопасности или проверке согласования перепланировок.

Введя жертву в курс дела, злоумышленники предлагают перейти в бот, получить "уникальный шестизначный ключ" и отправить его в общий чат. Однако после получения кода аферисты либо взламывают аккаунт и крадут данные, либо переходят ко второму этапу атаки – отправляют ложные сообщения о взломе сервиса "Госуслуги", призывая срочно связаться со "службой поддержки".

Как подчеркнула эксперт, мошенники используют групповые чаты, чтобы повысить доверие и снизить бдительность жертв. Они торопят участников, запугивают их возможными расходами, ошибками в расчетах и проблемами с доступом к жилью. Для защиты от этой схемы она рекомендовала запретить добавление незнакомых контактов в группы в настройках Telegram и не передавать коды подтверждения в чатах и ботах.

Ранее мошенники стали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков. Они рассылают видеосообщения и совершают звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний. Для создания правдоподобного дипфейка мошенники используют записи выступлений, интервью, видеоконференций.

