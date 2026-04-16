16 апреля, 09:04

Безопасность

МВД предупредило о мошеннической схеме со старыми объявлениями в Сети

Фото: 123RF.соm/peshkov

Мошенники начали использовать старые объявления потенциальных жертв на онлайн-площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники находят в Сети старые публикации, где сохранился номер владельца, и отправляют ему сообщение от лица обычного покупателя. Пользователь отвечает, что объявление неактуально или закрыто.

"После этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают: "Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно". Ссылка ведет на сайт – клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что пользователь видит это как обычный диалог по объявлению, которое он публиковал. Крючком становится желание разобраться, почему оно снова появилось. После этого мошенническая схема может развиваться по-разному, например с похищением учетных данных или получением доступа к аккаунтам, добавило ведомство.

Ранее мошенники стали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков. Они рассылают видеосообщения и совершают звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний. Для создания правдоподобного дипфейка мошенники используют записи выступлений, интервью, видеоконференций.

Мошенники начали обманывать пенсионеров, обещая персональные надбавки к пенсии

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
