МВД предупредило о мошеннической схеме со старыми объявлениями в Сети

Мошенники начали использовать старые объявления потенциальных жертв на онлайн-площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники находят в Сети старые публикации, где сохранился номер владельца, и отправляют ему сообщение от лица обычного покупателя. Пользователь отвечает, что объявление неактуально или закрыто.

"После этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают: "Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно". Ссылка ведет на сайт – клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что пользователь видит это как обычный диалог по объявлению, которое он публиковал. Крючком становится желание разобраться, почему оно снова появилось. После этого мошенническая схема может развиваться по-разному, например с похищением учетных данных или получением доступа к аккаунтам, добавило ведомство.

Ранее мошенники стали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков. Они рассылают видеосообщения и совершают звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний. Для создания правдоподобного дипфейка мошенники используют записи выступлений, интервью, видеоконференций.

