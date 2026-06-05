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05 июня, 10:56

Регионы

Сезон активности змей начался в нескольких регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Сезон активности змей наступил в нескольких регионах России. Специалисты уже фиксируют случаи укусов, заявили РИА Новости в одной из страховых компаний.

Обычно в организации бывает не более 3–4 обращений в год, связанных с укусами змей. Однако в этом теплом сезоне наблюдается повышенная активность пресмыкающихся, в связи с чем эксперты рекомендуют быть внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе.

Страховые случаи уже регистрировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Самая крупная страховая выплата составила 45 тысяч рублей: девушке понадобилось лечение после укуса ядовитой змеи и устранение последствий интоксикации.

Начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева рассказала, что при укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за помощью врачей. Пострадавшему нужно сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться, так как это замедляет распространение яда по организму.

"Место укуса лучше держать ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы из-за возможного отека", – уточнила она.

При этом нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд – все это может только ухудшить состояние. По словам Григорьевой, чаще всего жертвами змей становятся женщины, которые работают на садовом участке, собирают ягоды и грибы, а также гуляют по лесным тропам.

Ранее во Владимирской области гадюка укусила женщину за палец в то время, когда та сажала картошку у себя на даче. Пенсионерка сразу обратилась за медицинской помощью. Медики ввели ей противозмеиную сыворотку, состояние пострадавшей на тот момент оценивалось как среднетяжелое.

Натуралист рассказал, где в столичном регионе обитают гадюки

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