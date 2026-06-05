Восемь поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Восемь пассажирских поездов "Таврия", направляющихся из Крыма, задерживаются в пути из-за ранее вводившейся беспилотной опасности. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в мессенджере MAX.



По данным на 09:00 по московскому времени, задерживаются поезда отправлением 3 июня:



№ 078 Симферополь – Санкт-Петербург (на 5 часов);

№ 174 Евпатория – Москва (на 6 часов);

№092 Севастополь – Москва (на 11 часов).

Кроме того, задерживаются 4 состава отправлением 4 июня:



№ 098 Симферополь – Москва (на 1,5 часа)

№ 028 Симферополь – Москва (на 2,5 часа)

№ 076 Симферополь – Омск (на 4,5 часа)

№ 092 Севастополь – Москва (на 6,5 часов)

Также на 5 часов задерживается поезд № 098 Симферополь – Москва отправлением 5 июня. Остальные не упомянутые поезда уже вошли в график, либо прибыли на станции назначения. Пассажиры, чьи составы задерживаются на более чем 4 часа, обеспечиваются питанием и водой.

В пресс-службе перевозчика отметили, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Крымская железная дорога приостанавливала движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за авиационной опасности 4 июня. Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках, были эвакуированы. Это вызвало задержку как минимум свыше десятка поездов, следующих из Крыма и на полуостров. Отставание от расписания варьировалось от 2 до 7,5 часа.

