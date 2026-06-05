BFMTV: 49 человек погибли от жажды в пустыне Нигера после поломки грузовика

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49 человек умерли от жажды в пустыне после поломки транспортного средства в 80 километрах к западу от города Ассамаки в Нигере, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание BFMTV.

Путешественники оказались в безвыходной ситуации. Несмотря на все усилия водителя, его учеников и пассажиров, отремонтировать транспорт не удалось. Лишенные воды, они застряли в суровых условиях, где выживание затрудняют экстремально высокие температуры и отсутствие источников снабжения.

Выжить удалось лишь двоим. Чтобы спастись, им пришлось преодолеть большое расстояние до ближайшего водоема. После этого они смогли установить связь с цивилизацией и вызвать помощь, однако к тому моменту их попутчики уже погибли. Позднее их похоронили в братских могилах.

Ранее как минимум 36 человек за 1,5 недели умерли в Испании из-за аномальной жары. По данным медслужб, наибольшее число смертей произошло в Стране Басков, где скончались 15 человек, а также в Астурии – 13. Еще 5 человек погибли в Галисии и 3 – в Кантабрии.