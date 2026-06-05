Владимиру Путину выразили доверие 74% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 74% опрошенных россиян. Это стало известно по результатам исследования фонда "Общественное мнение".

Опрос проводился среди 1,5 тысячи граждан в период с 29 по 31 мая.

Согласно полученным данным, 74% респондентов также считают, что президент хорошо выполняет свою работу. Еще 47% остались довольны деятельностью правительства, а 53% – работой его главы Михаила Мишустина.

Граждане также высказались о деятельности парламентских партий. "Единую Россию" поддержали 38% опрошенных, КПРФ – 9%, ЛДПР – 8%, "Новых людей" – 7%, "Справедливую Россию" – 3%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется популярностью во всех возрастных категориях в стране. Так он прокомментировал продажу разнообразных товаров с изображением президента. В частности, представитель Кремля назвал тенденцию одним из способов выразить признательность главе государства.

