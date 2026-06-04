04 июня, 08:52Транспорт
Движение поездов приостановлено в Крыму из-за авиаопасности
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за авиационной опасности. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в мессенджере MAX.
Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках, эвакуированы. Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, а проводники всесторонне помогают гражданам в пути, говорится в публикации.
Отставание от расписания варьируется от 2 до 7,5 часа. По состоянию на 07:00 в Крым задерживаются поезда:
- № 316 Адлер – Симферополь;
- № 025 Минеральные Воды – Симферополь;
- № 092 Москва – Севастополь;
- № 463 Москва – Феодосия;
- № 028 Москва – Симферополь;
- № 179 Санкт-Петербург – Евпатория.
Из Крыма:
- № 078 Симферополь – Санкт-Петербург;
- № 174 Евпатория – Москва;
- № 008 Севастополь – Санкт-Петербург;
- № 092 Симферополь – Москва;
- № 098 Симферополь – Москва;
- поезд № 076.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО России сбили над регионами страны 272 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки противника отразили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
В частности, в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.