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04 июня, 08:52

Транспорт

Движение поездов приостановлено в Крыму из-за авиаопасности

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за авиационной опасности. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в мессенджере MAX.

Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках, эвакуированы. Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, а проводники всесторонне помогают гражданам в пути, говорится в публикации.

Отставание от расписания варьируется от 2 до 7,5 часа. По состоянию на 07:00 в Крым задерживаются поезда:

  • № 316 Адлер – Симферополь;
  • № 025 Минеральные Воды – Симферополь;
  • № 092 Москва – Севастополь;
  • № 463 Москва – Феодосия;
  • № 028 Москва – Симферополь;
  • № 179 Санкт-Петербург – Евпатория.

Из Крыма:

  • № 078 Симферополь – Санкт-Петербург;
  • № 174 Евпатория – Москва;
  • № 008 Севастополь – Санкт-Петербург;
  • № 092 Симферополь – Москва;
  • № 098 Симферополь – Москва;
  • поезд № 076.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО России сбили над регионами страны 272 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки противника отразили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

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