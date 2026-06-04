Движение поездов приостановлено в Крыму из-за авиаопасности

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках из-за авиационной опасности. Об этом сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в мессенджере MAX.

Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках, эвакуированы. Начальники поездов поддерживают связь с оперативным штабом, а проводники всесторонне помогают гражданам в пути, говорится в публикации.

Отставание от расписания варьируется от 2 до 7,5 часа. По состоянию на 07:00 в Крым задерживаются поезда:



№ 316 Адлер – Симферополь;

№ 025 Минеральные Воды – Симферополь;

№ 092 Москва – Севастополь;

№ 463 Москва – Феодосия;

№ 028 Москва – Симферополь;

№ 179 Санкт-Петербург – Евпатория.

Из Крыма:



№ 078 Симферополь – Санкт-Петербург;

№ 174 Евпатория – Москва;

№ 008 Севастополь – Санкт-Петербург;

№ 092 Симферополь – Москва;

№ 098 Симферополь – Москва;

поезд № 076.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО России сбили над регионами страны 272 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки противника отразили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

