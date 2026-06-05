Греф назвал "живопырков" основой экономики

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"Живопырки" являются основой экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Этим мнением он поделился на деловом завтраке в рамках ПМЭФ.

Таким образом Греф прокомментировал слова главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который ранее и назвал "живопырками" представителей небольшого бизнеса.

"Я бы хотел обратиться к одной вашей фразе, которой вы иллюстрировали очень часто очень несправедливое отношение к бизнесу – это "живопырки", зарабатывающие бабки. Мне кажется, это одна из базовых вещей, которая должна очень серьезно измениться в нашей стране", – подчеркнул Греф.

По его словам, неважно, большие предприятия или маленькие – все предприниматели, обеспечивающие добавленную стоимость, и есть основа экономики, которая, в свою очередь, служит фундаментом государства. От ее состояния зависит эффективность страны в целом, подчеркнул глава Сбера.

Греф также призвал уделять особое внимание поддержке малых предприятий: чем меньше бизнес, тем тщательнее нужно охранять его административные барьеры и помогать ему.

Ранее Банк России поддержал инициативу увеличить максимальную сумму одного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса и бюджетных платежей до 30 миллионов рублей. Регулятор признал соответствующий запрос рынка. В ЦБ подчеркнули, что готовы пойти навстречу.