05 мая, 10:26

Экономика

"Лето в Москве" открывает бизнесу новые возможности взаимодействия с аудиторией

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичный бизнес в прошлом сезоне организовал тематические зоны с готовой инфраструктурой и широким спектром услуг в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, одним из проектов в Парке Горького стала брендированная площадка онлайн-платформы "Авито услуги". Площадка пользовалась высоким спросом у посетителей парка всех возрастов. Здесь можно было отдохнуть или принять участие в мини-гольфе.

В этом году бизнес снова приглашают к участию в проекте. Директор вертикали онлайн-платформы Александр Куроптев отметил, что сезонное партнерство с парками открывает перед бизнесом новый уровень взаимодействия с аудиторией.

"Такой формат помогает бренду стать естественной частью повседневной жизни горожан. Мы видим, что посетители ценят возможность провести время с пользой и удовольствием, и планируем развивать этот подход дальше", – пояснил он.

В основу концепции многофункционального пространства в Парке Горького легла философия компании – сервис помогает быстро найти проверенного исполнителя для решения задач клиента. Организаторы объединили на площадке все, что делает отдых в городе приятным и привычным.

Ранее проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита. Предпринимателям предоставят торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов".

Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

