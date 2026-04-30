Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 13:18

Ведущие ретейлеры рассказали о преимуществах участия в проекте "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Партнерские интеграции крупных ретейл-сетей в сезонные городские проекты помогают создавать новые востребованные места для отдыха горожан. Бизнес в новом сезоне снова приглашают к участию в проекте "Лето в Москве", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В прошлых сезонах проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве" бизнес был партнером и соорганизатором крупных городских мероприятий. Такой формат позволил компаниям оказаться в центре московского трафика, использовать готовую парковую инфраструктуру и выбирать гибкие сценарии участия – от развлекательных и образовательных зон до точек питания и спортивных активностей.

Одним из заметных проектов "Лета в Москве" прошлого года стала площадка X5 в Парке Горького. Пространство объединяло зону развлечений, коворкинг, места для карьерных мероприятий, тихого отдыха, живого общения и спорта.

Для посетителей создали условия для работы с ноутбуком у окна с видом на парк, обеспечили быстрым Wi‑Fi, а также предложили кофе и легкие закуски. Проект быстро стал популярным, и в следующем летнем сезоне компания решила продолжить сотрудничество с парком.

Руководитель направления "Бренд работодателя" Виктор Вязовский рассказал, что пространство задумывалось как точка баланса, где работа не мешает отдыху, а новые впечатления помогают строить карьеру.

По его словам, там собирались люди со схожими ценностями, чтобы в уютной обстановке выстраивать полезные связи и общаться. Компания хотела подарить специалистам возможность ярко прожить лето без выгорания, а город предложил площадку для эксперимента, где парк превратился в место встречи единомышленников.

Другим партнером сезонных проектов стала компания "Вкусвилл", которая создала пикниковые зоны в Измайловском парке, парках "Митино", "Сокольники" и Парке Горького. Летом посетители могли перекусить и освежиться прохладительными напитками, а зимой – приобрести горячую еду и чай в теплых пикниковых станциях. Каждые выходные проводились мастер-классы, семейные мероприятия, турниры по бадминтону, йога и медитации.

Лидер ивент-направления компании Анна Столярова отметила, что столичные парки стали многофункциональными пространствами, одинаково привлекательными для семейного отдыха зимой и летом. Компания стремится развивать этот формат и насыщать событийную повестку, а партнерство с городом становится ключевым инструментом для создания новых популярных мест и поводов возвращаться в парки снова.

Отмечалось, что интеграция ретейла и цифровых сервисов в парковую инфраструктуру создает многофункциональные пространства для жителей и гостей столицы. Совместные проекты бизнеса и города органично вписываются в повседневную жизнь москвичей, расширяя возможности для учебы, работы и полноценного отдыха.

Ранее сообщалось, что предприниматели смогут получить пиар-поддержку в СМИ и соцсетях благодаря участию в проекте "Лето в Москве". Помимо этого, все участники получат "Бизнес-бокс" от ГБУ "Малый бизнес Москвы". Это различные инструменты для развития собственного дела, которые подготовили лидеры рынка.

