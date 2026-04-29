Предприниматели поделились результатами участия в сезонных проектах Москвы

Столичные предприниматели активно участвуют в масштабных городских проектах "Зима в Москве" и "Лето в Москве". Благодаря этому у них появляются новые возможности для развития бизнеса, также растут продажи и прибыль, сообщается на портале мэра и правительства города.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в новом сезоне "Лета в Москве". Всем желающим предоставляются различные меры поддержки. Среди них – интеграция с ключевыми площадками проекта, включение мероприятий в событийную программу, брендирование объектов городской инфраструктуры, размещение продукции в арт-павильонах "Сделано в Москве" и другое.

Этим летом столичные производители смогут представить свои товары в тематических арт-павильонах в популярных местах Москвы. Данная мера поддержки уже не первый год помогает бизнесменам получить дополнительную выручку и укрепить имидж.

Например, благотворительный фонд "Гольфстрим", помогающий пожилым людям и детям с ограниченными возможностями здоровья реализовывать творческий потенциал, участвовал в проекте "Зима в Москве". Вырученные средства организация направила на реабилитацию ребят с ОВЗ. Кроме того, фонд смог взять в качестве сотрудников еще 4 представителей старшего поколения и обеспечить восстановительную программу для 1 ребенка.

В свою очередь, бренд "Румивайб" в рамках этого же проекта разместил в арт-павильонах ароматические свечи и предметы домашнего декора ручной работы. Выручка компании после этого была в 5 раз больше, чем от онлайн-продаж через сайт. Производитель также провел опрос посетителей веб-ресурса – 99% трафика составили те, кто узнал о бренде через арт-павильоны "Сделано в Москве".

Бренд натуральной уходовой косметики MeNoAge участвовал в проекте "Лето в Москве" в 2025 году. За лето выручка компании увеличилась на 25%. Благодаря высокому спросу компания расширила матрицу товаров. Более того, после участия горожане стали чаще узнавать организацию: в местах, где был представлен бренд, люди говорили, что видели его товары в арт-павильонах.

Основатель компании Елена Носкова поделилась, что благодаря участию в городских проектах бренд получил возможность прямого контакта с аудиторией. Посетители арт-павильонов стали постоянными покупателями, также они рекомендовали бренд своим друзьям и знакомым.

Столичный бренд мебели "Трендовое пространство" тоже принял участие в проекте "Лето в Москве" в прошлом году. После этого выручка предприятия выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С одним из мебельных брендов производитель ведет переговоры и обсуждает возможность взаимовыгодного сотрудничества.

По словам сооснователя бренда Евгения Мельникова, товары компании были представлены в арт-павильоне "Сделано в Москве" на Болотной площади. По итогам участия организация увеличила базу клиентов и количество рекламных интеграций с блогерами, а показатели прибыли позволили руководству расширить бизнес.

Участниками проекта могут стать самозанятые, индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, которые зарегистрировали московский ИНН не менее чем за полгода до дня подачи заявки, а также имеют полный или частичный цикл производства на территории столицы и любую точку онлайн-продаж.

Благодаря участию в проекте "Лето в Москве" бизнесмены также смогут получить PR-поддержку в СМИ и соцсетях. Участвуя в спецпроекте "Время возможностей", предприниматели из различных сфер смогут проводить мероприятия на собственных площадках. О событиях расскажут в СМИ, соцсетях, столичных медиа и геосервисах.