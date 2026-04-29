Пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для россиян почти в 15 раз

Власти Турции повысили стоимость оформления вида на жительство для россиян почти в 15 раз. Годовой туристический ВНЖ теперь стоит не менее 620 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.

Пошлина состоит из двух частей: сбора за оформление карточки, который составляет 964 лиры (примерно 21 доллар на текущий момент), и сбора за сам ВНЖ. Например, в конце 2025 года сумма достигала 1 875 лир, а в начале 2026-го – 2 000 лир. При этом для детей размер пошлины меньше на 25%.

По словам юристов, с 28 апреля стоимость двухлетнего ВНЖ для взрослого россиянина была установлена в размере 57 899 лир (1 284 доллара), а годового – более 28 000 лир (620 долларов). В то же время для несовершеннолетних граждан России выплата превышает 29 400 лир (637 долларов).

В службе поддержки иностранцев при департаменте миграции не стали комментировать данную ситуацию, сославшись на то, что размер пошлины зависит от типа ВНЖ, гражданства иностранца, возраста и других факторов.

В свою очередь, на официальном сайте департамента была опубликована информация о методах расчета пошлины, которые начали действовать с 1 января. Однако, судя по всему, они вступили в силу только в конце апреля.

Согласно документу, стоимость карточки ВНЖ составляет 964 лиры, сбор за первый месяц проживания варьируется от 653 до 3 359 лир, а за каждый последующий месяц – 2 232 лиры.

Ранее МВД Эстонии предложило запретить россиянам и белорусам без долгосрочного ВНЖ приобретать квартиры в стране. Как пояснил глава ведомства Игорь Таро, купленное жилье граждане России и Белоруссии могут использовать для "разведывательной и диверсионной деятельности".

При этом люди с долгосрочным видом на жительство в Эстонии смогут, как и раньше, приобретать, продавать, наследовать и дарить недвижимость, поскольку их биографию тщательно проверяли перед выдачей долгосрочного ВНЖ.

