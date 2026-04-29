29 апреля, 17:55

Пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для россиян почти в 15 раз

Власти Турции повысили стоимость оформления вида на жительство для россиян почти в 15 раз. Годовой туристический ВНЖ теперь стоит не менее 620 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.

Пошлина состоит из двух частей: сбора за оформление карточки, который составляет 964 лиры (примерно 21 доллар на текущий момент), и сбора за сам ВНЖ. Например, в конце 2025 года сумма достигала 1 875 лир, а в начале 2026-го – 2 000 лир. При этом для детей размер пошлины меньше на 25%.

По словам юристов, с 28 апреля стоимость двухлетнего ВНЖ для взрослого россиянина была установлена в размере 57 899 лир (1 284 доллара), а годового – более 28 000 лир (620 долларов). В то же время для несовершеннолетних граждан России выплата превышает 29 400 лир (637 долларов).

В службе поддержки иностранцев при департаменте миграции не стали комментировать данную ситуацию, сославшись на то, что размер пошлины зависит от типа ВНЖ, гражданства иностранца, возраста и других факторов.

В свою очередь, на официальном сайте департамента была опубликована информация о методах расчета пошлины, которые начали действовать с 1 января. Однако, судя по всему, они вступили в силу только в конце апреля.

Согласно документу, стоимость карточки ВНЖ составляет 964 лиры, сбор за первый месяц проживания варьируется от 653 до 3 359 лир, а за каждый последующий месяц – 2 232 лиры.

Ранее МВД Эстонии предложило запретить россиянам и белорусам без долгосрочного ВНЖ приобретать квартиры в стране. Как пояснил глава ведомства Игорь Таро, купленное жилье граждане России и Белоруссии могут использовать для "разведывательной и диверсионной деятельности".

При этом люди с долгосрочным видом на жительство в Эстонии смогут, как и раньше, приобретать, продавать, наследовать и дарить недвижимость, поскольку их биографию тщательно проверяли перед выдачей долгосрочного ВНЖ.

Россияне стали реже получать гражданство или ВНЖ в других странах

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

