США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

Фото: 123RF.com/leekris

Американский лидер Дональд Трамп принял решение временно приостановить программу розыгрыша грин-карт. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети X.

Данный приказ должна выполнить служба гражданства и иммиграции страны (USCIS). По словам Ноэм, Трамп принял такое решение для того, чтобы гражданам США "больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы".

Министр указала, что Клаудио Невис Валенти, которого подозревают в стрельбе в Брауновском университете, приехал в США в рамках этой программы в 2017 году.

Стрельба произошла 13 декабря возле 7-этажного здания Barus&Holley, в котором находятся инженерный и физический факультеты. В этот день в образовательном учреждении проводились выпускные экзамены.

В результате случившегося погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. Президент университета Кристина Паксон уточняла, что все пострадавшие, кроме одного, были студентами.

Злоумышленник после ЧП скрылся и был в розыске. Однако спустя время его задержали. Позже он был освобожден из-под стражи. 19 декабря его тело было найдено в штате Нью-Гэмпшир.

