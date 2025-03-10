Дизайнер Лебедев назвал гражданство США невыгодным

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Американское гражданство является одним из самых невыгодных в мире. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на блогера и дизайнера Артемия Лебедева.

Этими словами дизайнер оценил информацию о том, что США предлагают приобрести грин-карту и гражданство за 5 миллионов долларов.

"(Зачем. – Прим. ред.) оно надо – непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо", – сказал дизайнер.

Ранее суд штата Мэриленд бессрочно заблокировал указ главы США Дональда Трампа об ограничении права на американское гражданство по праву рождения. Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ Трампа не соответствует 14-й поправке к Конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

В свою очередь, суд Сиэтла во главе с судьей Джоном Кофинура временно приостанавливал этот же указ Трампа. Кофинура назвал указ "вопиюще неконституционным" и тоже указал на 14-ю поправку к Конституции. Кроме того, указ обжаловали в суде власти 18 штатов, в том числе Калифорнии, Массачусетса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Северной Каролины. Они отмечали, что распоряжение американского лидера вредит сотням тысяч детей в стране.

