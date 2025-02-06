NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

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Суд штата Мэриленд бессрочно заблокировал указ главы Штатов Дональда Трампа об ограничении права на американское гражданство по праву рождения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Times.

Действие судебного запрета распространяется на все государство. Издание отмечает, что предварительный запрет остается в силе до тех пор, пока его не отменит вышестоящий суд или пока не будет принято решение по делу.

Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ Трампа не соответствует 14-й поправке к Конституции США и 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

В публикации отмечается, что случай в Мэриленде – один из девяти судебных разбирательств, инициированных в связи с указом о предоставлении гражданства.

Ранее суд Сиэтла во главе с судьей Джоном Кофинура временно приостанавливал этот же указ Трампа. Кофинура назвал указ "вопиюще неконституционным" и тоже указал на 14-ю поправку к Конституции. Кроме того, указ обжаловали в суде власти 18 штатов, в том числе Калифорнии, Массачусетса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Северной Каролины. Они отмечали, что распоряжение американского лидера вредит сотням тысяч детей в стране.