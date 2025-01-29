Трамп подпишет указ о содержании до 30 тыс нелегальных мигрантов в Гуантанамо

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Лидер США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ о подготовке к временному содержанию до 30 тысяч нелегальных мигрантов в центре на американской базе Гуантанамо на Кубе. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

"Большинство людей даже не знает об этом. У нас есть 30 тысяч мест в Гуантанамо для содержания под стражей наихудших преступников из числа нелегальных мигрантов, которые угрожают американцам", – цитирует Трампа ТАСС.

Ранее США анонсировали санкции и пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов. По словам Трампа, двум рейсам по репатриации из США с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии.

После этого глава Колумбии Густаво Петро распорядился использовать свой президентский борт для вывоза нелегальных мигрантов из США. Помимо этого, колумбийский лидер в ответ на американские санкции поручил поднять пошлины на товары из США на 25%.

В Белом доме отметили, что пока Богота будет продолжать прием мигрантов, анонсированные Трампом санкции не вступят в силу.