Власти Колумбии согласились принимать депортационные рейсы из США

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Колумбия согласилась принимать рейсы с мигрантами, депортируемыми из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращенных из Соединенных Штатов, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений или задержек", – говорится в заявлении.

В связи с этим санкции, анонсированные Трампом в отношении Колумбии, не вступят в силу, пока Богота будет продолжать прием мигрантов. При этом визовые ограничения останутся в силе до тех пор, пока первый самолет с депортируемыми из США не приземлится в Колумбии.

26 января США анонсировали санкции и пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов. По словам Трампа, двум рейсам по репатриации из США с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии.

После этого глава Колумбии Густаво Петро распорядился использовать свой президентский борт для вывоза нелегальных мигрантов из США. Помимо этого, колумбийский лидер в ответ на американские санкции поручил поднять пошлины на товары из США на 25%.