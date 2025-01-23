Трамп наделил ряд ведомств Минюста США полномочиями высылать мигрантов

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Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Служба маршалов смогут депортировать нелегальных мигрантов из США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на служебную записку исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Бенджамина Хаффмана.

Соответствующий указ, наделяющий ведомства американского Минюста новыми полномочиями, отдала администрация президента страны Дональда Трампа. Вместе с ними таким правом обладают и агенты ФБР.

Обычно сотрудники DEA и ATF не занимались вопросами депортации, если только речь не шла о преступлениях, связанных с оружием или наркотическими веществами. Службу маршалов привлекали, если к нарушению миграционного законодательства были причастны лица, находящиеся в федеральном розыске.

Трамп 23 января подписал указ, приостанавливающий проход нелегальных мигрантов на территорию США через южную границу. Он также приказал властям США принять все меры для немедленного выдворения незаконных мигрантов и ограничил их право оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

Кроме того, американский лидер подписал прокламацию о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

