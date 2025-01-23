Пентагон отправит вертолеты и силы разведки на границу США с Мексикой

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Пентагон перебросит на границу США с Мексикой дополнительные 1,5 тысячи наземного персонала, вертолеты и силы разведки. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минобороны США Роберт Сейлсес, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Таким образом, количество действующих наземных военных на южной границе США увеличится на 60%.

Кроме того, Пентагон предоставит самолеты для депортации пяти тысяч нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса. Сотрудники ведомства также будут участвовать в построении барьеров на границе с Мексикой, подчеркнул Сейлсес.

Дональд Трамп в свой первый день на посту президента США ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Помимо этого, глава Белого дома подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов на территорию США через южную границу. Трамп поручил властям принять все меры для немедленного выдворения незаконных мигрантов.