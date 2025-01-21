Трамп ввел режим ЧС на южной границе США

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Американский лидер Дональд Трамп подписал прокламацию о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

В своей прокламации Трамп отметил, что суверенитет США на сегодняшний день находится под угрозой.

"Наша южная граница захвачена картелями, преступными группировками, известными террористами, торговцами людьми, контрабандистами, не прошедшими проверку мужчинами военного возраста из числа иностранных противников, а также незаконными наркотиками, которые вредят американцам", – указывается в документе.

По словам президента США, за последние четыре года подобная обстановка привела к массовому хаосу в стране, в том числе к гибели многих невинных американцев. Утверждается, что наркокартели начали контролировать отдельные части американских городов и огромные территории к югу от границы США, обеспечивая въезд нелегальных мигрантов.

Трамп поручил Вооруженным силам США принять все необходимые меры для установления полного оперативного контроля над южной границей.

"Как у главнокомандующего, у меня нет более торжественного долга, чем защита американского народа", – подчеркнул Трамп.

Инаугурация избранного президента состоялась в ротонде Капитолия 20 января. Трамп произнес традиционные слова присяги, держа руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". По его словам, страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

Одним из своих первых указов Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций. Он также допустил, что может направить американские войска в Мексику.