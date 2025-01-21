Трамп вновь признал Кубу страной – спонсором терроризма

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Американский лидер Дональд Трамп в первый день своего президентства вновь наделил Кубу статусом страны – спонсора терроризма. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Данное решение вошло в указ республиканца, которым тот отменил 78 мер, принятых администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена.

США добавили Кубу в список стран – спонсоров терроризма в январе 2021 года, во время первого президентского срока Трампа. Занимавший тогда пост госсекретаря страны Майк Помпео заявил, что Куба была включена в этот список за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов.

Байден в конце своего президентства принял решение исключить Кубу из данного списка. Вместе с тем после церемонии инаугурации Трамп подписал указ об отмене 78 решений администрации Байдена.