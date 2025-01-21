Трамп поручил привлечь к ответственности чиновников администрации Байдена

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий привлечение к ответственности экс-чиновников администрации своего предшественника Джо Байдена. Трансляция подписания документа велась на YouTube-канале Белого дома.

Согласно тексту документа, бывших представителей правительства планируется привлечь к ответственности за "незаконное раскрытие чувствительной информации".

После церемонии инаугурации Трампа, на которой он принял присягу на верность конституции и США, политик сразу же подписал указ об отмене 78 решений администрации Байдена. В этот список входят указы, меморандумы и прочие меры.

Выступая на инаугурационном параде в Вашингтоне, Трамп назвал администрацию Байдена худшей за всю историю США.