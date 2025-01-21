Трамп пообещал в ближайшие часы помиловать осужденных за штурм Капитолия

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Новый президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие часы принять решение о помиловании многих осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года. Об этом он заявил во время выступления на инаугурационном параде.

"Как только я уеду, я отправлюсь в Овальный кабинет подписывать помилование для многих людей", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Он также заявил, что подпишет указы об отмене порядка 80 решений администрации своего предшественника Джо Байдена, назвав ее худшей администрацией в истории США.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего возвращения в Белый дом помилует своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Тогда они ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.