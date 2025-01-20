Трамп заявил о начале "золотого века" Америки

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Президент США Дональд Трамп во время выступления на инаугурации объявил о начале "золотого века" Америки.

"Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру. Предыдущая администрация была коррумпированной и неспособной справиться с кризисами, с которыми столкнулись США", – заявил новый американский лидер.

По словам Трампа, он вновь вступает в должность главы государства с чувством уверенности и оптимизмом. Политик также заявил о своей уверенности в том, что США "сейчас находятся в начале новой и захватывающей эры национального успеха".

Трамп уже принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации и стал 47-м американским президентом. В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Политик признал, что страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

В частности, Трамп указал на проблемы в сферах образования и здравоохранения, а также пообещал объявить режим чрезвычайного положения в сфере энергетики, чтобы простимулировать внутреннюю добычу энергоресурсов.

Вместе с тем президент сообщил о своем решении наложить новые пошлины на поставки иностранных товаров, отметив, что таким образом удастся обеспечить рост доходов. Он также заверил, что обеспечит Штаты уважением в мире, укрепит безопасность и сделает вооруженные силы страны сильнейшими в мире.