Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США

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Дональд Трамп принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации, вступив в должность 47-го американского президента.

Церемонию вел председатель Верховного суда Штатов Джон Робертс. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа при этом руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Политик признал, что страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом. В частности, Трамп указал на проблемы в сферах образования и здравоохранения. По его мнению, они способствуют упадку страны, поскольку медицина не справляется в периоды катастроф, а в школах детей учат "стыдиться себя и ненавидеть страну".

Новый американский лидер также пообещал объявить режим чрезвычайного положения в сфере энергетики, чтобы простимулировать внутреннюю добычу энергоресурсов.

Вместе с тем президент сообщил о своем решении наложить новые пошлины на поставки иностранных товаров, отметив, что таким образом удастся обеспечить рост доходов. Для этого в стране будет создана Служба внешних доходов, в обязанности которой войдут сбор пошлин, налогов и прочих поступлений от международной торговли.

По словам Трампа, таким образом в американский бюджет начнут поступать "огромные суммы денег" из иностранных источников, что позволит восстановить эффективность и компетентность федерального правительства.

"Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан ради обогащения других стран, мы будем вводить пошлины и налоги на иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан", – подчеркнул Трамп.

Он также заверил, что обеспечит Штаты уважением в мире, укрепит безопасность и сделает Вооруженные силы страны сильнейшими в мире, объявив о начале "золотого века" США.

"Наш суверенитет будет возвращен, безопасность будет восстановлена. Будет обеспечен баланс на весах правосудия", – отметил политик, подчеркнув, что намерен "прекратить жестокое и нечестное применение министерства юстиции и правительства в качестве оружия".

Вместе с тем присягу официально принес Джеймс Дэвид Вэнс, ставший вице-президентом США в новой администрации Трампа. Его клятву принимал судья американского Верховного суда Бретт Кавано, который был назначен на этот пост самим Трампом в 2018 году. Это было сделано в соответствии с традицией, согласно которой новоизбранные вице-президенты доверяют проведение этой церемонии своим друзьям и соратникам.

Трансляция инаугурации была доступна на всех ведущих телеканалах страны.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. На следующий день Трамп объявил о политической победе, назвав себя следующим президентом Штатов.

Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США. Российский лидер подчеркнул, что страна никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США. Он также назвал мужественным поведение Трампа в нелегкой предвыборной борьбе, а победу – убедительной.