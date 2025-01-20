CNN: на инаугурационном обеде Трампа подадут блюда из морепродуктов, говядины и яблок

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В меню инаугурационного обеда избранного президента США Дональда Трампа, который пройдет в понедельник, 20 декабря, войдут крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт, передает телеканал CNN.

Планируется, что крабовая котлета с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом станет тем блюдом, которое откроет банкет. В качестве основного блюда повара выбрали рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном.

Завершением трапезы станет десерт. В качестве него гостям подадут террин из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью, уточняется в материале.

При этом к каждому из блюд планируется предлагать вина, произведенные в различных регионах США. Гости смогут сделать выбор между сортами шардоне из Вирджинии, каберне савиньон из Калифорнии и игристым из Нью-Мексико.

Предполагается, что традиционный обед станет частью торжеств, посвященных инаугурации 47-го президента США.

К настоящему моменту известно, что церемонию инаугурации Трампа не посетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не получили приглашения. Россию также на мероприятии никто не представит.

При этом западные СМИ утверждали, что Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и аргентинского лидера Хавьера Милея.

Кроме того, в мероприятии, как предполагается, могут принять участие глава крайне правой националистической партии Бельгии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен, премьер Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой фракции "Отвоевание" Эрик Земмур и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.