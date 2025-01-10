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10 января, 17:08

Политика

Глава ЕК фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

Фото: ТАСС/ЕPA/RONALD WITTEK

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо, передает РИА Новости.

По словам Пиньо, фон дер Ляйен не получала приглашение на церемонию.

Помимо главы ЕК, приглашение на инаугурацию не получил и украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что хотел бы присутствовать на мероприятии.

В то же время инаугурацию Трампа посетит действующий американский лидер Джо Байден. При этом в 2021 году Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена, сказав, что тот победил в результате мошеннических выборов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Соединенных Штатов. Его инаугурация пройдет 20 января.

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