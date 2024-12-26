The New York Times: Байдену стало грустно из-за завершения его срока

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Президентский срок Джо Байдена подходит к концу, и это осознание вызывает в нем грусть. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на статью The New York Times.

По данным СМИ, волнует американского лидера и тот факт, что он оказался самым бедным законодателем в конгрессе, а также принятое им решение не подписывать чеки, которые были направлены на помощь в борьбе против коронавирусной инфекции.

"Люди из окружения Байдена рассказали, что теперь он будет искать "облегчения и утешения" во время своего визита к Папе Римскому Франциску. Встреча запланирована на следующий месяц", – отмечается в публикации.

Между тем Байден стал меньше появляться на публике после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Недавно он получил необходимое число голосов выборщиков для официального утверждения своей победы. При этом Трамп и Байден уже подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

