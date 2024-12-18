Трамп официально получил достаточное число голосов выборщиков для победы на выборах

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Избранный президент США Дональд Трамп получил необходимое число голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на выборах президента в Штатах. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на победу республиканца на выборах 5 ноября, она была формально подтверждена только в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков. Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас на заседании во вторник, 17 декабря.

На данный момент Трамп набирает 304 голоса при необходимых 270, а его соперница от демократов Камала Харрис – 167 голосов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Его инаугурация состоится 20 января.

После этого Трамп и действующий президент США Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. Данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.