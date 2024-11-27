Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

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Избранный президент США Дональд Трамп и действующий лидер страны Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало переходного периода по передаче власти. Об этом сообщает РИА Новости.

"После завершения процесса отбора своего нового кабинета избранный президент Трамп вступает в следующую фазу перехода своей администрации, подписав меморандум о взаимопонимании с Белым домом президента Джо Байдена", – сообщила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс.

Она отметила, что данное взаимодействие позволяет предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку к завершению упорядоченной передачи власти.

Уайлс также сообщила, что, согласно обещанию Трампа об экономии денег налогоплательщиков, его переходная команда не будет использовать опцию выделения средств из бюджета и будет функционировать на собранные пожертвования.

После победы на выборах в США Трамп начал формировать будущую администрацию США. Он уже заявил о планах назначить Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Сенатор Марк Рубио при Трампе займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должности в новом департаменте по достижению госэффективности США (DOGE).

