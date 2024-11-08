Трамп назначит Сьюзан Уайлс главой аппарата своей администрации

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Советница избранного президента США Дональда Трампа Сьюзан Уайлс станет главой аппарата Белого дома при его администрации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление республиканца.

Трамп заявил, что Уайлс помогла ему добиться "одной из величайших политических побед" в истории США. Она также была частью предвыборных кампаний республиканца в 2016 и 2020 годах.

"Сьюзи сильная, умная, обладает новаторским видением, ей восхищаются и ее уважают", – отметил политик.

Уайлс станет первой женщиной за всю историю США, которая возглавит аппарат Белого дома.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Действующий глава Белого дома Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой. Они также выразили готовность мирной передачи власти. Администрация США займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.