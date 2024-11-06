Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах в США

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Действующий глава Белого дома Джо Байден позвонил республиканцу Дональду Трампу, поздравив его с победой на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Во время разговора Байден заявил Трампу о необходимости работы для объединения страны.

Президент США также собирается обратиться к нации в четверг, 7 ноября, с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти.

Администрация США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.

Поздравить Трампа с победой на выборах также решила кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Во время телефонного разговора вице-президент США обсудила с ним важность мирной передачи власти.

Выборы президента прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил Трамп, а демократов – Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США. По данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона.