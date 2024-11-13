Трамп выдвинул сенатора Марка Рубио на пост госсекретаря США

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря в новой администрации. Об этом пишет РИА Новости.

"Марко – уважаемый лидер и мощный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам", – заявил Трамп.

Рубио придерживается жестких взглядов во внешней политике и выступает за необходимость усиления конкуренции с Китаем. Он также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему запрещен въезд в Россию.

При этом сенатор голосовал против пакета военной помощи Киеву на сумму 61 млрд долларов и заявлял, что несмотря на то, что не находится на стороне России, реальность такова, что конфликт на Украине завершится путем переговоров.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. Так, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).