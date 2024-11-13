Трамп выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

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Экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф станет главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) страны при администрации Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление Трампа пишет ТАСС.

"Я с радостью объявляю, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф будет занимать должность главы Центрального разведывательного управления", – сообщил избранный президент США.

Трамп отметил, что Рэтклифф станет первым человеком в истории, занимавшим обе высшие должности в разведке США, и подчеркнул, что он будет обеспечивать "мир с помощью силы".

Должность главы ЦРУ должна быть утверждена Сенатом США, в котором по результатам выборов утверждено республиканское большинство.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец начал формировать свой будущий кабинет. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.

Источники Wall Street Journal ранее также сообщили, что конгрессмен Майк Уолтц станет помощником президента США по нацбезопасности. В СМИ также пишут, что сенатор Марко Рубио может стать госсекретарем администрации Трампа.

