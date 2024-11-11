Трамп может организовать переговоры между Россией и Украиной в первую неделю президентства

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует организовать переговоры между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта в первую неделю своего президентства. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на агентство Associated Press.

Соответствующую информацию агентству предоставила пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт. При этом сам политик заявлял, что действия, принятые им в первый день входа в должность лидера США, будут "диктаторскими".

По словам Трампа, ему придется принять несколько сложных решений, которые не понравятся многим политикам и чиновникам. Одним из них станет экстренное завершение украинского конфликта.

Спустя день после завершения президентских выборов в США издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Трампа приступила к плану завершения украинского конфликта. Он якобы включает в себя создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В Кремле же заявили, что публикация WSJ носит скорее абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самой газеты.

