WSJ: конгрессмен Майк Уолтц станет помощником президента США по нацбезопасти

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Избранный президентом США Дональд Трамп попросил члена палаты представителей Майка Уолтца, ветерана, служившего в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке, стать его советником по национальной безопасности в Белом доме. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

Занимающий этот пост чиновник координирует работу всех ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности, докладывает о происходящем президенту и реализует его политику. Газета отмечает, что Уолтц является известным критиком НАТО.

В администрации действующего президента США Джо Байдена данную должность занимает Джейк Салливан.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Байден и кандидат от демократов Камала Харрис поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти.

Между тем Трамп уже начал формировать команду своей будущей администрации. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома. Он также сообщил, что не позовет в администрацию бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео, которые работали с республиканцем в период его первого президентского срока.