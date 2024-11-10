Трамп предложил демократам помощь с долгом в 20 млн долларов

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил погасить долг Демократической партии в 20 миллионов долларов, который образовался в результате провальной предвыборной кампании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов", – приводит РБК слова Трампа.

Он подчеркнул, что у Республиканской партии осталось "много денег" после выборов, и предложил помощь в погашении долга ради "отчаянно необходимого единства" в стране.

По данным местных СМИ, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в ходе своей предвыборной кампании смогла собрать более 1 миллиарда долларов. Несмотря на это, после поражения на выборах Демпартия осталась с долгом в примерно 20 миллионов долларов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Вскоре Камала Харрис и действующий президент США Джо Байден поздравили республиканца с победой и пообещали провести мирную передачу власти. Встреча Байдена и Трампа по предстоящей передаче власти состоится в среду, 13 ноября.

Новоизбранный президент Штатов уже начал формировать команду своей будущей администрации. В частности, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома.

Трамп также сообщил, что не позовет в администрацию бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео, которые работали с республиканцем в период его первого президентского срока.