Канал Такера Карлсона покажет документальный сериал о заговоре против Трампа

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Документальный сериал "Вся президентская рать. Заговор против Трампа" покажут на стриминговом сервисе TCN. Премьера состоится 8 ноября, рассказал в беседе с "Коммерсантом" продюсер сериала, член Гильдии режиссеров США Игорь Лопатенок.

В процессе съемок команда сериала активно общалась с людьми, которые работали в ближайшем окружении американского политика в 2016–2020 годах и пострадали за то, что поддерживали Трампа, рассказал продюсер.

"Но если людей за что-то наказывают и прессуют, не означает, что они отказываются от своих убеждений, сдаются и начинают голосовать за Байдена или Харрис. Наоборот, своим примером они воспитали определенную сплоченность среди сторонников Трампа", – подчеркнул Лопатенок.

В результате всех этих событий возник неформальный аппарат MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой"), пояснил собеседник агентства. С течением времени организация превратилась в широкое движение, выражающее недовольство "захватом власти кланом Обамы в 2020 году", объяснил продюсер сериала, который не скрывает, что является активным участником MAGA.

При этом, если бы премьеру назначили до дня голосования, создателей наверняка обвинили бы в наличии русского следа, подчеркнул Лопатенок, который имеет не только американское, но и российское гражданство.

В качестве режиссера киноработы выступил Шон Стоун, а героями шести серий стали экс-советник предвыборного штаба – 2016 по внешней политике Джордж Пападопулос, экс-мэр Нью-Йорка, а также соратник и адвокат Трампа Руди Джулиани, экс-советник политика по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, политтехнолог и бывший советник Роджер Стоун, а также экс-сотрудник Совета по нацбезопасности Каш Патель.

По словам Лопатенка, Оливер и Шон Стоун уже приступили к работе над следующим фильмом, который получит название "Наследие" и будет посвящен Роберту Кеннеди – младшему. Его решение поддержать Трампа "нашло поддержку среди многих центристов-демократов, которые благодаря такому яркому дрейфу стали больше центристами-республиканцами", отметил продюсер сериала.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Сообщалось, что он с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти.