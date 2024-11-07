Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом для передачи власти

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Избранный президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет визита в Белый дом, чтобы встретиться с действующим лидером Джо Байденом и обсудить с ним передачу власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям штаба Трампа Стивена Чанга.

Как добавили в штабе республиканца, встреча Трампа и Байдена состоится в Белом доме в скором будущем.

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти. Администрация США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.