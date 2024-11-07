Харрис выступила перед сторонниками и признала поражение на выборах в США

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Вице-президент США Камала Харрис появилась перед сторонниками в Вашингтоне впервые после поражения на прошедших в стране президентских выборах.

Во время выступления кандидат от демократов пообещала, что продолжит свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.

"Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами", – приводит РИА Новости слова Харрис.

Вице-президент официально признала свое поражение на выборах президента, однако не в борьбе за "будущее и идеалы" США. Она также добавила, что результат президентских выборов оказался не тем, чего она ожидала.

"Результат этих выбор оказался не тем, которого мы хотели, который мы предполагали и за который мы голосовали", – сообщила она.

Вместе с тем Харрис призвала своих сторонников признать итоги прошедших выборов и пообещала Трампу мирную передачу власти. Ранее она позвонила республиканцу и поздравила его с победой.

Поздравить Трампа решил также и действующий президент США Джо Байден. Глава Белого дома тоже собирается обратиться к нации 7 ноября с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти.