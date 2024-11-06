NBC: Минюст США рассматривает возможность прекращения уголовных дел против Трампа

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Министерство юстиции США рассматривает возможность прекращения двух федеральных уголовных дел против республиканца Дональда Трампа на фоне его победы в президентских выборах, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Это планируется сделать до его вступления в должность, поскольку действующие правила ведомства запрещают преследовать находящегося у власти президента.

Трамп проходит в качестве фигуранта четырех уголовных процессов в США, из них два заведены на федеральном уровне, еще два – в штатах Нью-Йорк и Джорджия. В августе спецпрокурор Джек Смит передал в суд Вашингтона очередное обвинительное заключение против Трампа.

Его обвиняют в сговоре с целью обмана США, противодействии и попытке противодействия официальным процедурам, сговоре для противодействия официальным процессам и заговоре против права.

В США 5 ноября прошли выборы президента. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку Трампа выступили 51% избирателей, в то время как за Харрис проголосовали 47,4%.