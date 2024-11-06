Медведев заявил, что с Харрис покончено, а главные цели СВО будут достигнуты

Фото: 123RF/pevgeniy

С оппонентом кандидата на пост главы США Дональда Трампа Камалой Харрис покончено, сообщает "Радио 1" со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты", – указал политик.

Ранее Медведев уже уточнил, что нелюбовь Трампа к "прихлебателям и приживалкам" выгодна России, так как он не будет тратить деньги на союзников и "благотворительные проекты" и международные организации, которые пользуются деньгами Штатов. В их числе, по версии зампреда Совбеза, находится и Украина.

Тем временем сам Трамп уже объявил о своей победе, выразив уверенность, что по итогам подсчета наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

