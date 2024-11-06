Медведев заявил о полезности Трампа в части его нелюбви к "прихлебателям"

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Нелюбовь кандидата на пост главы США от республиканцев Дональда Трампа к странам и организациям, тратящим деньги Штатов, полезна для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в этом же ряду находится и Украина. При этом зампред Совбеза предположил, что хоть Трамп и упрямый, но система сильнее, поэтому она может заставить кандидата на пост главы США выделить еще больше средств в поддержку Киева.

"В любом случае сегодня <...> (украинский президент Владимир Зеленский. – Прим. ред.) в Киеве зароется в белый порошок по уши", – заключил Медведев.

Ранее Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он поблагодарил американцев за такую честь и пообещал им "золотой век" США. Он уверен, что по итогам наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

Процедура подсчета продолжается, но уже сейчас партия республиканцев получила 51 место в сенате, что даст ей шанс получить большинство в верхней палате конгресса. При этом на выборах в палату представителей также лидируют республиканцы – они получат 159 мест из 435.

