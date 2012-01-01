На выборах президента США досрочно проголосовали почти 83 млн человек

Выборы президента США начались 5 ноября: в борьбе за пост сошлись кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Москва 24 разбиралась, чье избрание выгоднее для России и мира.

Выборы: главное

5 ноября американцы выбирают 47-го по счету президента, и победитель станет главой Белого дома на ближайшие четыре года. Самый первый в стране участок по традиции открылся в маленьком поселении Диксвилл-Нотч, где зарегистрировано всего шесть избирателей. При этом, по данным Университета штата Флориды, своим правом проголосовать досрочно воспользовались почти 83 миллиона человек.



Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом голосуют обычные жители, а на втором – так называемые выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего их 538, но количество представителей от региона разнится в зависимости от величины его населения. Кто заручится поддержкой выборщиков, тот и победил. Кроме президента, 5 ноября американцы выбирают, в том числе, вице-президента, 33 сенатора и 435 членов Палаты представителей.



От демократов изначально выдвигался пока еще действующий глава государства Джо Байден, но в итоге он отказался от борьбы и поддержал выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис. На ее же место претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц.

От Республиканской партии в борьбу вступил 45-й президент Дональд Трамп, а на пост вице-президента от республиканцев баллотируется сенатор Джей Ди Вэнс. Экс-глава Белого дома во время предвыборной гонки пережил две попытки покушения, одна из которых закончилась выстрелом в его ухо.

В последние месяцы кандидаты и их сторонники не стеснялись оскорблять друг друга. К примеру, Байден называл поклонников Трампа "мусором". Позднее он написал в соцсетях, что его якобы неправильно поняли. В ответ на это Трамп забрался в кабину мусоровоза, который подогнали "в честь Камалы и Джо Байдена".

Данные о поддержке кандидатов сильно разнятся. Например, по двум опросам компании AtlasIntel Трамп опережает свою соперницу на общенациональном уровне на 1,8%. Кроме того, его больше поддерживают в колеблющихся штатах, где нет большинства среди сторонников той или иной партии.

Однако, согласно финальному опросу NBC, кандидаты идут почти вровень. При этом респонденты PBS News отдали Харрис 51% голосов, в то время как Трампу – 47%. Плюс победу кандидата от демократов просчитал и искусственный интеллект, разработанный одной из американских компаний.

Кто выгоден России?

Нынешние выборы называют ключевыми не только для Штатов, но и всего мира. Например, бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что Дональд Трамп в случае победы может потребовать от России отвести войска из зоны СВО еще до вступлений в должность. По мнению эксперта, политик не захочет, чтобы Киев проиграл при его администрации.



день инаугурации. – Прим. ред. ). Сделает ли он это – мы не знаем.

Курт Волкер бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января (). Сделает ли он это – мы не знаем.

Однако бизнесмен Илон Маск, в свою очередь, отметил, что успех Харрис выгоден провокаторам международных конфликтов.

"Поджигатели войны хотят марионеточного режима Камалы, потому что они получат большее число войн", – сказал миллиардер в беседе с телеведущим Джо Роганом.

Свое мнение ранее высказал и Владимир Путин. При этом если изначально российский лидер называл более выгодным кандидатом Джо Байдена, то затем не без доли юмора отдал предпочтение Камале Харрис.

"Я говорил, что у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать", – сказал президент на Восточном экономическом форуме.



Харрис. – Прим. ред. ) так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо.

Владимир Путин президент РФ Она () так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в недавнем интервью RT заметил, что России "по большому счету все равно", станет ли президентом США Трамп или Харрис. Он отметил, что это исключительно выбор самих американцев.

В то же время Медведев ранее заявил, что Харрис не сможет стать самостоятельной фигурой.

"Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама", – сказал он.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким журналистам скептически оценил возможность улучшения отношений с США после выборов.

"Наши страны балансируют на грани прямого военного столкновения... Кто бы ни выиграл выборы, не видим перспективу изменения русофобского курса США", – подчеркнул он.

При этом если Вашингтон захочет договариваться по-честному, Москва к этому готова, подчеркнул Лавров.

